Сахиль Бабаев рассказал о разнице в зарплатах мужчин и женщин в стране

По его словам, за последние 4 года минимальная заработная плата выросла в 2 раза, а средняя — в 4 раза: «Самое главное — это вопрос повышения медианной заработной платы. Медианная заработная плата выросла на 75 процентов за последние 4 года, очень важна для людей с низким доходом».

С.Бабаев сказал о существовании разницы в зарплатах мужчин и женщин в Азербайджане.

«Ведется работа по решению этого вопроса. Необходимо увеличить охват женщин в сфере занятости. Кроме того, будет разработан индивидуальный план занятости каждого зарегистрированного в качестве безработного. Планируется обеспечить работой не менее половины активно занятого населения».