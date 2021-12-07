МЧС просит не притрагиваться к неизвестным предметам на освобожденных территориях



Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к гражданам в связи с минной угрозой на освобожденных территориях.

«После того, как в результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, продолжавшейся около 30 лет, началась очистка территорий, сильно загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами, в этих операциях наряду с соответствующими госучреждениями участвует и МЧС», — говорится в обращении.

За прошедшее время в результате скоординированной деятельности госучреждений от мин и НРБ была очищена большая территория, на этих территориях высокими темпами продолжаются восстановительные и строительные работы.

Наряду с этим на освобожденных территориях всё ещё остаётся много мин и НРБ, наряду с ними на освобожденных от оккупации территориях встречаются и взрывоопасные предметы, изготовленные кустарным методом. Вследствие различных метеорологических факторов, в том числе локальных селей такие предметы встречаются и вокруг населенных пунктов вблизи освобожденных от оккупации земель.

«С учетом этого обращаясь к населению, МЧС рекомендует гражданам, проживающим в населенных пунктах вблизи освобожденных от оккупации территорий при виде незнакомых, неизвестных предметов не притрагиваясь к ним, немедленно позвонить и сообщить об этом на горячую линию «112» МЧС и на горячую линию «102» МВД».