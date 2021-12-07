В одном из торговых центров Баку выявлена подпольная продажа взрывчатых веществ



В торговом центре Баку выявлена подпольная продажа взрывчатых веществ.

Cотрудники 10-го отделения полиции Гарадагского района задержали жителей столицы Новруза Асадова и Эльдара Гусейнова, которые в одном из торговых центров на территории поселка подпольно продавали пиротехнические изделия, передает АПА.

По факту составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках.

В МВД отметили, что в отношении лиц, незаконно продающих пиротехнические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся изделия будут приняты серьезные меры.



