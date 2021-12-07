Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

8 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили в МЭПР, ночью и утром местами будет туман и изморось. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем 12-15° тепла, в Баку ночью 7-9° тепла, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 767 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 85-95 %, днем-65-75%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, но вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, в горных районах снег. В отдельных местах будет туман. Юго-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 13-17° тепла, в горах ночью 3-6° мороза, днем 5-10° тепла.