Госагентство: Закрытие сухопутных границ негативно сказывается на туризме, но открывать их рискованно

Закрытие сухопутных границ Азербайджана негативно сказывается на туризме, но открывать границы рискованно.

Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, сообщает Report.

“Азербайджан открыл воздушные границы с более чем 60 странами. Проблема в том, что число инфицированных в других странах возросло, и в эти страны вводятся ограничения на въезд и выезд. Государство рассчитывает риски. Нам хотелось бы, чтобы в страну приезжало больше туристов. Но нужно знать, с какими рисками мы можем столкнуться. К примеру, если мы откроем сухопутные границы с Грузией, увеличится число случаев заражения и смертности, и это представляет опасность для государства”, — отметил он.