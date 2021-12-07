Полиция пресекла акцию родственников осужденных по «Тертерскому делу»



Члены семей и родственники осужденных по «Тертерскому делу» сегодня попытались провести акцию протеста перед администрацией президента с требованием пересмотра обвинений.

Акция была запланирована на 11:00. Участники акции собрались у станции метро «Ичери шехер» и оттуда направились к администрации президента. Однако усиленные наряды полиции и полка быстрого реагирования МВД преградили им путь, передает «»Туран .

Полицейские предложили двум представителям протестующих пройти к администрации президента. Однако оттуда их вернули обратно. Забрав у участников акции заявления, полицейские оттеснили их внутрь станции метро.