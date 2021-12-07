УПГБ проводит расследует причины агрессивного поведения ученика школы № 282

В отношении учащегося полной средней школы № 282 города Баку проводится соответствующее расследование, сообщили в Управлении образования города Баку.

Как сообщили в школе, ученик 7-го класса школы (имя ученика не приводится по некоторым причинам) был принят из приюта и воспитывался в детском доме № 2.

В процессе обучения ученик ведет себя очень агрессивно, оскорбляя одноклассников и учителей нецензурными словами. Он наносит различные увечья одноклассникам во время уроков, не соблюдает дисциплину, срывает учебный процесс. Когда классный руководитель и учителя призывают ученика к дисциплине, он злится и даже ударяет педагогов.

Мать школьника также страдает психическим расстройством. 6 декабря около 10.00 она вошла в класс, где обучается ее ребенок, и пыталась провести съемку с целью, шантажируя этим педагога. Об инциденте были немедленно проинформированы правоохранительные органы.

Однако несмотря на усилия руководства школы, никаких результатов не было достигнуто. Нахождение в классе ученика с такой психологической проблемой представляет угрозу для процесса обучения. Наличие психологических проблем у родителя еще больше усугубляет ситуацию».

Отметим, что в социальной сети появились кадры драки ученика с учителями в школе № 282 Сураханского района столицы. В МВД сообщили о расследовании инцидента.