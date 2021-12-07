На международном саммите в Стамбуле затронута тема армянского вандализма на освобожденных землях Азербайджана

В рамках XII Босфорского саммита “Вызовы во имя лучшего мира” в Стамбуле состоялось панельное заседание на тему “Турецко-азербайджанское экономическое сотрудничество — перспективы делового мира”.

Почетным гостем встречи, прошедшей при модераторстве главы Союза азербайджанских бизнесменов Турции (TAIB) Наслихана Томбула, стал заместитель председателя Партии «Ени Азербайджан» — руководитель центрального аппарата Таир Будагов, сообщает АПА.

На панельном заседании были затронуты такие вопросы, как акты вандализма, совершенные армянами на исторических землях Азербайджана, находившихся под оккупацией почти 30 лет и освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны, заминирование наших территорий.

На заседании, посвященном турецко-азербайджанским отношениям, была представлена информация о связях и сотрудничестве между двумя братскими странами. Было отмечено, что одну из важнейших ролей в отношениях наших стран играет крупнейший иностранный инвестор в Турции — Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR). За тринадцатилетний короткий период SOCAR стала одной из крупнейших компаний в Турции.

Затем прошли обсуждения на данную тему.

Отметим, что в заседании приняли участие генеральный консул нашей страны в Стамбуле Нармина Мустафаева, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, международный эксперт Мэтью Брайза, руководитель SOCAR Turkish по коммуникациям и связям с государством Микаил Юсифов, председатель правления холдинга Hünər Qrup Эхтирам Гулиев.

Азербайджан на двухдневном саммите представляет делегация во главе с заместителем председателя Партии «Ени Азербайджан» — руководителем центрального аппарата Тахиром Будаговым.