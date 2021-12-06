Алиевы ознакомились с работами по благоустройству Гонагкенда и встретились с местными жителями

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом Доме культуры, построенном в поселке Гонагкенд Губинского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, с 2020 года в поселке Гонагкенд осуществлялись комплексные работы по благоустройству. Вокруг памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в поселке разбит новый парк. Кроме того, снесено находившееся в аварийном состоянии, непригодное для эксплуатации здание поселкового Дома культуры и построено новое.

После ознакомления с Домом культуры глава государства, первая леди и их дочь встретились с жителями поселка.

Приветствуя жителей, Президент Ильхам Алиев сказал: Здравствуйте.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов: Добро пожаловать, господин Президент, поздравляем Вас.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Вахид Ахмедов: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Да, я впервые нахожусь в Гонагкенде.

Жители поблагодарили главу государства за строительство автомобильной дороги Губа-Гонагкенд.

Вахид Ахмедов: Да будет доволен Вами Аллах за то, что Вы приняли такое решение. Люди очень довольны. Вообще, в этом регионе есть и газ, и свет, прокладываются дороги. Жители чувствуют себя комфортно. Еще раз хочу поздравить Вас с Победой.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Вахид Ахмедов: Правда, я поздравил в твиттере, но вот так, лицом к лицу – не мог. Вы одержали очень большую Победу. Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю Азербайджана. Об этом никогда нельзя забывать.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Вахид Ахмедов: Вы выполнили завет великого лидера. Поэтому жители Губы очень довольны Вами. В последнее время в Губе проводится достаточно большая работа. Все это осуществляется под Вашим руководством. В том числе хочу выразить глубокую признательность Мехрибан ханым. Она проводит достаточно большую работу в гуманитарной сфере. Мы интересуемся всеми этими делами. В целом Президент, Первый вице-президент проводят в Азербайджане большую работу и еще многое будут делать. Впервые за 200 лет Азербайджан освободил свои земли. Этого добились Вы, Ваша политика. Желаю Вам успехов. 24-го числа Вам исполняется 60 лет. Поздравляю Вас по этому случаю. Желаю Вам здоровья, всегда быть вместе с Мехрибан ханым, увидеть свадьбу внуков. Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, благодарю.

Аксакал поселка: Уважаемый Президент, добро пожаловать в Гонагкенд.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Аксакал: Эти замечательные дни, эту прекрасную жизнь нам подарил великий лидер Гейдар Алиев. Если полистать тысячелетнюю историю, то можно увидеть, что такого замечательного времени, такой прекрасной жизни не было.

(читает стихи)

Когда великий лидер приехал в 1970 году в Губинский район, его встречал я. Я заслужил его одобрение. Сегодня мне посчастливилось встретить и Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Аксакал: С начала войны я отправил на фронт 14 человек – 3 детей, 11 внуков. Среди них есть и гази, и ветераны, и те, что сейчас находятся на фронте.

Мосты, которые сегодня возводятся, не сможет заменить никакое богатство. Эти 2 реки унесли целые стада овец, бесчисленное количество техники. Гонагкенд не был таким. Эта жизнь, это удобство, эта работа – результат Вашей неутомимой деятельности, успешной политики. Слава Вам!

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Аксакал: Да хранит Вас Аллах. Да хранит Аллах защитников народа, Родины, родной земли. Разрешите прочитать небольшое стихотворение.

(читает стихи)

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Аксакал: Слава Вам, да хранит Вас Аллах. Да хранит Аллах наш народ, нацию. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю. Как вам известно, я впервые нахожусь в Гонагкенде. Но я много слышал об этом селе и знаю, что ему принадлежит очень большое место в истории Азербайджана, это – историческое место, историческое поселение. Мне известно, что жители Гонагкенда всегда были трудолюбивыми, мужественными, всегда стояли на страже азербайджанской государственности. Я также знаю, что основной проблемой этого села была дорога. Действительно, думаю, строительство этой дороги может считаться историческим событием. С точки зрения значимости в Губинском районе есть хыналыгская дорога и была гонагкендская дорога. Хыналыгская дорога тоже была непроходимой, добираться до Хыналыга приходилось часами, а зимой это село вообще находилось в изолированном состоянии. Так же и Гонагкенд. И Вахид муаллим, и общественность Губы неоднократно поднимали этот вопрос. Наконец, мы добились этого. Сегодня я приехал сюда из Губы примерно за полчаса. Правда, когда я еду, дороги открыты, но, в любом случае, можно доехать за 40-45 минут.

Вахид Ахмедов: Раньше мы добирались за два часа.

Президент Ильхам Алиев: Раньше за два часа. Конечно, есть больные, пожилые, трудно было приезжать и уезжать, поставлять на рынки производимую здесь продукцию. Поэтому эта дорога имеет очень большое значение. К тому же, в село проложен газ, он подается уже два года. Есть и свет, и вода.

Аксакал: Люди уже возвращаются, господин Президент. Здесь уже строят дома, те, кто жил в Баку, возвращаются.

Президент Ильхам Алиев: Да, по дороге сюда я увидел, что в селах строятся новые дома. Это – прекрасная туристическая зона. Дороги не было, поэтому и туристы не приезжали. Уверен, что теперь в этих красивых живописных местах будут созданы прекрасные зоны отдыха, отели, общественные места. То есть, эта часть Губы оживет. Не сомневаюсь в этом.

Вахид Ахмедов: Сейчас открываются рабочие места. Сейчас происходит возрождение. Спасибо, слава Вам.

Президент Ильхам Алиев: После того, как будет дорога, и дела пойдут как надо. Потому что сейчас заработок людей здесь связан в основном с животноводством. И воздух здесь чистый и прохладный.

Вахид Ахмедов: Вы, наверное, видели по дороге сюда. Вдоль дороги строятся туристические объекты.

Президент Ильхам Алиев: Да, обратил внимание.

Вахид Ахмедов: Все это сделано за год.

Президент Ильхам Алиев: Будет приезжать много людей, приедут туристы.

Что же касается Карабахской войны, то это – наша общая Победа. Каждый гражданин Азербайджана своим трудом, своей работой приближал этот священный день. На протяжении всего периода оккупации Карабах жил в наших сердцах, подросло молодое поколение, не видевшее Карабаха. Они освободили Карабах ценой своей жизни и крови. Мы восстановили историческую справедливость, восстановили достоинство нашего народа. А сейчас начинается новый этап.

Вахид Ахмедов: Созидательная работа.

Президент Ильхам Алиев: Да, созидательная работа, она проводится и в Карабахе, и в Зангезуре. Одновременно работа, проводимая нами в последнее время, свидетельствует о том, что если будут какие-либо реваншистские тенденции, то вопрос будет сразу же решен прямо на месте. Потому что после войны Армения несколько раз предпринимала такие попытки, и они сами увидели горькие последствия этого. Поэтому пока не поздно, я неоднократно обращался к ним и говорил, что они должны принять наши условия, положить конец любому неискреннему подходу, связанному с дорогами и коммуникациями. В этом случае все народы на Южном Кавказе будут жить в условиях мира и спокойствия. Потому что мы могли добиваться того, чего хотим, это видели все.

Аксакал: Иншаллах, с помощью Аллаха.

Президент Ильхам Алиев: И Армения увидела, и весь мир увидел, никто не смог нас удержать. Во время войны были те, кто хотел нас удержать, были достаточно влиятельные круги, но нас не смогли остановить. Я говорил, пусть назовут нам дату, когда покинут наши земли, и мы готовы остановиться в тот же миг. Сегодня я говорю то же самое. Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет. Поэтому считаю, что и руководство Армении, и общественность, население Армении должны понять это. Мы добились, добиваемся и добьемся желаемого. Хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен конструктивно путем переговоров и взаимопонимания. Потому что Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру волю, силу и единство нашего народа. Я видел по дороге портреты шехидов. Это повсюду так – в последнее время я часто бываю в Карабахском регионе – в селах вывешены портреты шехидов. То есть, эту Победу одержал весь азербайджанский народ.

Аксакал: Все, как один.

Президент Ильхам Алиев: Каждый гражданин, житель каждого района, каждый представитель. Так что это – историческое событие. Прошел всего год, но посмотрите, какую большую работу мы проделали. Я ездил в Карабахский, Зангезурский регион, может быть, более 10 раз. Но в то же время не забываю и другие места Азербайджана.

Жители: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Вот приехал сюда. Отмечаю вместе с вами это прекрасное событие.

Аксакал: Уважаемый Президент, предателей Азербайджана постигнет кара Аллаха, иншаллах. Да хранит Вас Аллах, да хранит Аллах наш народ, нашу Родину, нашу страну. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Иншаллах.

Жители: Мы признательны.

Президент Ильхам Алиев: Я признателен вам.

Аксакал : Никакое богатство не заменит одного лишь Вашего слова, минуты Вашего времени, предпринятого шага. Удачи Вам. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, аксакал, большое спасибо. Давайте сфотографируемся на память перед памятником великому лидеру. Сколько вам лет?

Аксакал: Восемьдесят пять.

Президент Ильхам Алиев: Машаллах.

Вахид Ахмедов: Похож на молодого парня.

Президент Ильхам Алиев: Машаллах, хорошо выглядите. Здесь благодатные места и, наверное, много долгожителей.

Жители: Много. Да, есть.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева вместе с жителями Гонагкенда возложили цветы к возведенному в центре поселка памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву.

Затем была сделана фотография на память.

Х Х Х

Аксакал: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Я признателен вам.

Вахид Ахмедов: Благодарю Вас от имени жителей.

Аксакал: Уважаемый Президент, разрешите дать благословение.

Президент Ильхам Алиев: Да, пожалуйста.

Аксакал:

(читает стихи)

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жители: Слава Вам.

Президент Ильхам Алиев: И вам счастливо оставаться.

Жители: Большое спасибо. Благодарим. Спасибо. Слава Вам. Да поможет Вам Аллах.

Мехрибан Алиева: Лейла, иди сюда.

Аксакал: Желаю и Вам прекрасных дней.

Мехрибан Алиева: Спасибо. Замечательные стихи. Большое спасибо.

Аксакал:

(читает стихи)

Да ниспошлет Аллах успешных лет, достатка нашему народу, этим местам.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Аксакал: Слава Вам.

Мехрибан Алиева: Желаю вам здоровья. Спасибо.

Жители: Вам спасибо. Вы уделяете нам внимание, мы всю жизнь признательны Вам. Большое спасибо.

Аксакал: Пусть дороги перед Вами будут открытыми, иншаллах.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Счастливо оставаться.



