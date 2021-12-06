Вопрос Зангезурского коридора решится в конструктивном ключе, заявил Алиев

Президент Алиев рассчитывает, что вопрос Зангезурского коридора решится в конструктивном ключе, путем переговоров и взаимопонимания.

«Армения и весь мир увидел, что никто не смог нас остановить. Во время войны были те, кто хотел нас остановить, причем это были достаточно сильные круги, но нас остановить не смогли. Я говорил, чтобы нам сказали дату, когда освободят наши земли и тогда мы готовы остановиться. Сегодня я говорю те же слова. Озвучьте дату, когда будет открыт Зангезурский коридор, и в этом случае никаких проблем не будет», — сказал Алиев в понедельник во время встречи с жителями села Гонагкенд Губинского района.

Глава государства отметил, что руководство Армении и армянская общественность должны это понимать.

«Мы достигли того, чего хотим, добиваемся и добьемся. Было бы хорошо, если этот вопрос решился в конструктивном ключе, путем переговоров и взаимопонимания. Потому что Вторая карабахская война показала всему миру волю, силу и единство нашего народа», — сказал Алиев, слова которого приводит «Интерфакс».