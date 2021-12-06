Состоялось открытие автодороги Губа-Гонагкенд

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Губа-Гонагкенд.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, после сдачи в эксплуатацию автодороги Губа-Гонагкенд протяженностью 46 километров будет обеспечено удобное передвижение 68 тысяч человек.

Эта дорога на протяжении многих лет не ремонтировалась, поэтому на проезжей части образовались кочки и рытвины, что осложняло передвижение транспортных средств.

Отметим, что специфический рельеф территории оказал непосредственное влияние и на ход строительных работ. В некоторых местах были вырублены скалистые породы горных склонов, обеспечен сток грунтовых вод. Словом, распоряжением главы государства была проделана очень важная работа для обеспечения удобства граждан.

Отметим также, что реконструкция дороги Губа-Гонагкенд позволяет в короткий срок доставлять по любому адресу заготовленную населением сельскохозяйственную продукцию, фрукты и овощи, а также еще больше расширяет туристические возможности.



