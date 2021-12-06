В Губе при участии Алиевых открылось предприятие по выпуску средств упаковки: фото

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству средств упаковки Quba ABAD Factory.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, директор юридического лица публичного права ABAD Руфат Эльчиев проинформировал о работе, проделанной на предприятии.

Было отмечено, что ABAD Factory, которое на протяжении нескольких лет известно губинским микро- и малым предпринимателям как предприятие по производству продуктов питания, теперь будет помогать им как предприятие по производству средств упаковки.

Здание, где ныне расположилось предприятие, нуждалось в капитальном ремонте и долгое время не использовалось. После проведенного здесь ремонта с сохранением архитектурных элементов в здании предусматривается производство различных средств упаковки из картона, бумаги и этикеток, промо-продукции, а также прессование макулатуры.

Напомним, что ABAD был учрежден Указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году. Статистические данные дают основание сказать, что философия ABAD реализуется в полной мере. По итогам 10 месяцев года ABAD оказал поддержку 500 семьям. В результате были вынесены на продажу тысячи видов продукции ремесленничества, сельского хозяйства и других товаров, произведенных АБАДовцами. Посредством ABAD была осуществлена продажа продукции в целом на сумму 5,5 миллиона манатов.

С открытием предприятия на начальном этапе будут трудоустроены 20, а на следующем этапе — 50 человек.

Было отмечено, что с помощью этого предприятия будет удовлетворяться потребность в средствах упаковки АБАДовцев, а также других малых и микропредпринимателей.