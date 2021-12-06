Алиевы осмотрели Губинский олимпийский спорткомплекс

6 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в Губинском олимпийском спортивном комплексе после реконструкции, капитального ремонта и строительных работ.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства, первая леди и их дочь прогулялись по территории комплекса.

Было сообщено, что после реконструкции, капитального ремонта и строительных работ на базе объекта создан Губинский комплекс отдыха, спорта, обучения и тренировок. Уникальность проекта в том, что отдых, спорт, обучение и тренировки сосредоточены в одном месте. Также создание таких комплексов придает серьезный импульс для выхода новых участников на рынок труда в регионах.

Предусмотрено, что на Губинском универсальном комплексе будут трудиться 200-250 работников. Абсолютное большинство из них – местные жители.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в комплексе с плавательным бассейном с трибунами на 340 зрительских мест, футбольным стадионом на 6600 зрительских мест, Шахматным центром и отелем.

Было отмечено, что в учебно-тренировочной части комплекса, где приоритетом будет финансовый сектор, будут проводиться занятия для участников банковского, страхового рынков и рынка капитала. На начальном этапе планируется организовать программы повышения уровня услуг, предоставляемых персоналом.

В Шахматном центре созданы все условия для тех, кто хочет заниматься этим видом спорта. Потому что шахматы — один из видов спорта, которому в нашем государстве уделяется особое внимание.