Экс-главред журнала «Azərbaycan məktəbi» стал фигурантом уголовного дела

В Генеральной прокуратуре выразили отношение к вопросу, связанному с присвоением денег сотрудников НАНА бывшим главным редактором журнала «Azərbaycan məktəbi», являющегося печатным органом Министерства образования, Рахилем Наджафовым.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по указанному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям УК 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Наджафову Рахилю Надир оглу предъявлено обвинение по указанным статьям.

Предварительное следствие по делу продолжается.