МЭПР: В результате незаконной вырубки 194 деревьев нанесен ущерб в размере 24 935 манатов



За девять месяцев 2021 года по 24 фактам незаконной вырубки деревьев на особо охраняемых природных территориях 22 человека оштрафованы в административном порядке на сумму 14 тысяч манатов.

Об этом сообщил в понедельник начальник Государственной службы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, передает Тренд.

По его словам, в результате незаконной вырубки 194 деревьев природе нанесен ущерб в размере 24 935 манатов.

«По двум делам направлено обращение в правоохранительные органы, поскольку они содержат состав преступления. С двумя сотрудниками охраны трудовой договор расторгнут, к пяти — применена мера административного взыскания», — сказал Ализаде.