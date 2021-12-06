Сутенершу, промышлявшую секс-торговлей в Турции, приговорили к 8 годам тюрьмы

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми Министерства внутренних дел (МВД), было задержано лицо, отвозившее гражданок Азербайджанской Республики в Конью под предлогом устройства на высокооплачиваемую работу в Турецкой Республике.

Как сообщили в пресс-службе МВД, завершилось следствие по уголовному делу, возбужденному по статьям УК 144-1.2.1, 144-1.2.2 и 144-1.2.4-1 в отношении жительницы Сабирабадского района Кямали Джафаровой, подозревавшейся в отправке женщин в Турцию и их сексуальной эксплуатации в этой стране, дело было направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Решением суда К.Джафарова была признана виновной по вышеуказанным статьям УК (Торговля людьми) и приговорена к 8 годам лишения свободы.