Акт об Амнистии применен в отношении 16 иностранных граждан

Акт об амнистии был применен также в отношении иностранных граждан.

Как передает АПА, об этом сказал начальник Управления уголовного преследования Генеральной прокуратуры, государственный советник юстиции III степени Эльнур Мусаев на брифинге, посвященном состоянию исполнения органами прокуратуры постановления «Об объявлении амнистии по случаю 8 ноября – Дня Победы».

Он отметил, что амнистия коснулась 16 иностранных граждан:

«Акт об амнистии был применен в отношении 8 граждан Грузии, 1 гражданина России, 2 граждан Турции, 4 граждан Ирана, 1 гражданина Украины».