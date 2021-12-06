Алиевы посетили Губинский район

6 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли в Губинский район.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Губа, и возложили к нему цветы, ознакомились с условиями, созданными после реконструкции, капитального ремонта и строительных работ в Губинском олимпийском спортивном комплексе, приняли участие в открытии предприятия по производству средств упаковки Quba ABAD Factory.

Президент Ильхам Алиев открыл автомобильную дорогу Губа-Гонагкенд.

Глава государства Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе номер 1, возведенной Фондом Гейдара Алиева в селе Биринджи Нугеди Губинского района, и в новом Доме культуры в поселке Гонагкенд, встретились с жителями поселка Гонагкенд, вместе с ними возложили цветы к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву, установленному в поселке Гонагкенд.