В Азербайджане участникам войны и семьям шехидов, работающим на освобожденных территориях, предоставят ряд льгот

В Азербайджане с 2022 года участникам Отечественной войны, семьям шехидов и лицам с инвалидностью, живущим и работающим на освобожденных территориях, будет предоставлен ряд льгот.

Об этом сказал в понедельник первый заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на конференции «Возможности инновационного развития освобожденных территорий», передает Trend.

По его словам, значительное место в экономике освобожденных территорий Азербайджана занимает производство сельскохозяйственной продукции, и в настоящее время оно освобождено от всех налогов, кроме земельного.

«Кроме того, с 1 января 2022 года оптовая и розничная продажа сельхозпродукции будет освобождена от торговой наценки на три года, а лизинг сельскохозяйственной техники и агротехнические услуги в сфере производства сельскохозяйственной продукции — от НДС», — сказал Алекперов.

Первый замминистра также сообщил, что готовятся предложения по предоставлению налоговых льгот и каникул, а также налоговых льгот по социальному страхованию для субъектов предпринимательства, которые будут функционировать на освобожденных территориях.

«Ведется работа над проектами по ускорению восстановления экономики и повышению инвестиционной привлекательности освобожденных территорий, разработке оптимальных льгот и созданию условий для улучшения предпринимательской среды», — сказал Алекперов.