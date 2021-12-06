Семьям погибших при крушении вертолета ГПС выплатят по 11 тысяч манатов

Для наследников военнослужащих, погибших в крушении военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана на полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе, предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 11 тысяч манатов.

Об этом сказал в понедельник журналистам исполнительный директор Общественного объединения «Ассоциация страховщиков Азербайджана» Эльмар Мирсалаев, передает Trend.

По его словам, для пострадавших в результате крушения вертолета предусмотрена единовременная страховая выплата в соответствии с группой инвалидности.

«По первой группе инвалидности предусмотрена единовременная страховая выплата в размере 8 800 манатов, по второй — 6 600 манатов и по третьей группе – 4 400 манатов. В случае, если инвалидность не назначена, но пострадавшие получили ранения, то за тяжелое ранение предусмотрена единовременная страховая выплата в 2 750 манатов, а за легкое — 550 манатов. Эти выплаты осуществляются Государственной страховой коммерческой компанией», — сказал Мирсалаев.