Замминистра: Использование электромобилей в Карабахе будет способствовать формированию чистой окружающей среды

Использование экологически чистых транспортных средств, в основном автомобилей с электрическим двигателем, в рамках создания зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях также внесет свой вклад в формирование более чистой окружающей среды.

Об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов, выступая на конференции, организованной в Шамахинском районе на тему «Возможности инновационного развития освобожденных от оккупации территорий», передает АПА.

С.Алекперов напомнил, что в рамках восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях планируется реализация концепций «Умный город» и «Умная деревня», основанных на применении современных информационно-коммуникационных технологий и инновационных подходов.

Замминистра отметил, что реализация проекта будет вестись в основном по 5 компонентам – жилье, производство, социальные услуги, «умное сельское хозяйство» и альтернативная энергетика.