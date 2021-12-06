Азербайджан присоединяется к межгосударственному Совету СНГ по интеллектуальной собственности

Азербайджан присоединяется к Соглашению «О создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности» от 19 ноября 2010 года.

Законопроект будет обсуждаться на завтрашнем совместном онлайн-заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, международным отношениям и межпарламентским связям, передает АПА.

Согласно Соглашению, стороны осуществляют сотрудничество различными средствами в целях совершенствования межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, координации совместной деятельности по предупреждению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.

В соглашении отмечается, что стороны создают Межгосударственный Совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Совет осуществляет свою деятельность на основании соответствующего Положения.

Азербайджанская Республика присоединяется к Соглашению на особых условиях. Таким образом, положения настоящего соглашения не будут применяться Азербайджанской Республикой в отношении Республики Армения до нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.