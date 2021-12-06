В Сабирабаде автомобиль упал в канал: двое погибших

В Сабирабаде автомобиль упал в канал, погибли два человека.

ДТП произошло в селе Нариманкенд Сабирабадского района, передает АПА.

Житель села Нариманкенд Сабирабадского района Байрамов Феййал Эльдар оглу 1990 г. р., управляя автомобилем марки “ГАЗ-31” с государственным номерным знаком 54 BM 990 на высокой скорости опрокинулся в канал имени Сабира на территории села.

В результате ДТП утонули водитель и пассажир автомобиля, житель села Мамедов Джалал Губад оглу 1989 года рождения.

Для извлечения тел из воды на место происшествия были привлечены спасатели МЧС. Тела были извлечены из воды и направлены на экспертизу в Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии в Сабирабаде.

Полиция проводит расследование по данному факту.