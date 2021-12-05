20 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1394 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 1791 пациент признан излечившимся от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 20 человек, тестирование на коронавирус которого дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 596388 случая заражения коронавирусом, из этого числа 564577 человек благополучно прошли лечение, 7967 пациентов скончались.

В активной фазе заболевания числится 23844 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведен 5602773 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11503 — за минувшие сутки.