Пропала без вести жительница Гёйгёльского района



Жительница села Зурнабад Гейгельского района Гюльнара Гусейнова, 18 ноября вышла из дома своей родственницы и больше не вернулась.

Об этом сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, передает «Репорт».

Приметы пропавшей следующие: рост 158 см, длинные желтые волосы, карие глаза, среднего телосложения, психическое заболевание. При выходе из дома на ней была черная юбка, зимняя куртка цвета хаки, черные туфли на высоком каблуке и голубая сумка.

«Всех, кто видел Гюльнару Гусейнову или располагает какой-либо информацией об этом человеке, просят позвонить просим позвонить в службу «колл-центр — 102″ МВД, а также по номеру (055) 202-39-59», — отметили в министерстве.