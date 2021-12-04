В Германии дела 218 азербайджанцев переданы в суд

В Германии в суд направлены дела 218 граждан Азербайджанской Республики, находящихся там незаконно.

Об этом Report сообщили в Федеральном управлении криминальной полиции Германии.

В сообщении говорится, что собранные материалы о гражданах Азербайджанской Республики, нарушивших соответствующие статьи Миграционного законодательства Федеративной Республики Германия и незаконно там проживающих, отправлены в местные судебные управления. Эти лица, в соответствии с соглашением о реадмиссии между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом, будут отправлены на родину.

Отметим, что на основе соглашения о реадмиссии в ноябре текущего года из Германии в Азербайджан были отправлены 43 человека.