В Баку состоялось открытие мемориальной доски в честь шехидов

В Баку увековечена память шехидов Отечественной войны — Рашада Асиф оглу Мамедова, Тарлана Дяргах оглу Атакишиева, Джейхуна Натик оглу Аббасова, Абдулрзы Шаммед оглу Рафибейли и шехида Первой Карабахской войны Рашида Али оглу Багирова.

В Хатаинском районе состоялось открытие мемориальной доски шехидам, сообщает Report.

В церемонии открытия приняли участие представители Исполнительной власти Хатаинского района, члены семей, боевые товарищи шехидов и представители общественности.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана. Затем прозвучал Государственный гимн.

Участники церемонии возложили венки и цветы к мемориальной доске.

Выступившие на мероприятии рассказали о героизме и патриотизме шехидов, поделились воспоминаниями о них.

На церемонии была представлена литературно-художественная композиция в исполнении школьников.