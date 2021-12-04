В рамках «Зеленого марафона» в Азербайджане продолжаются акции по посадке деревьев

В ходе акции по посадке деревьев, прошедшей в поселке Ходжасан с участием руководящих лиц и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, Государственного таможенного комитета, центров Службы «ASAN», Исполнительной власти Бинагадинского района Баку и волонтеров, на территории площадью четыре гектара были посажены четыре тысячи деревьев различных пород, соответствующих климату Абшеронского полуострова, сообщает минэкологии.

Отметим, что в рамках кампании «Зеленый марафон», проводимой Общественным объединением IDEA и министерством экологии и природных ресурсов, акции по посадке деревьев сегодня также прошли в бакинском поселке Мушфигабад и регионах Азербайджана.