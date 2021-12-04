Прошло шесть лет со дня трагедии на месторождении «Гюнешли»

Прошло шесть лет с момента трагедии на морской платформе месторождения «Гюнешли», где 4 декабря 2015 года произошел сильный пожар.

4 декабря 2015 года около 17.40 из-за сильного шторма на глубоководной платформе Государственной нефтяной компании Азербайджана № 10 месторождения «Гюнешли» в связи с сильной штормовой погодой сорвало опорную трубу, в результате чего был поврежден работающий под давлением 110 атмосфер газопровод и начался сильный пожар. В этот день на платформе находилось 63 человека.На платформе находилось 4 спасательные шлюпки.

Чтобы спастись от возможного взрыва 60 работников платформы разместили на двух спасательных шлюпках (26 в одной, 34 в другой), которые были спущены до уровня 10 метров от поверхности воды (3 человека остались на платформе) . Шлюпки не стали спускать до уровня волн, поскольку опасались, что волны ударят шлюпки о металлические сваи платформы.

Через 15-25 минут после пожара к месторождению прибыли дежуривший на месторождении пожарный корабль «Вихрь-9» МЧС, а позднее и пожарный корабль «Вихрь-5», спасательное судно «Avior», буксирный корабль «Самир Гулиев», корабли «Topaz-iqnizi», «Endeavour», «Протектор», «Лянкяран», но в связи с сильным штормовым ветром и высоте волн 9-10 метров, ни одно судно не смогло пришвартоваться к платформе чтобы эвакуировать работников и начать тушение пожара.

Около 22.45 одна из спасательных шлюпок (с 34 нефтяниками на борту) в связи с сильным ветром и ударами волн сорвалась с крюка троса и упала в море вместе с нефтяниками. Так, ветер, раскачивая шлюпку, бил её о сваи платформы и повредил. От ударов сорвался один из тросов шлюпки, а следом и второй, и, упав в воду, шлюпка развалилась. Находящимся рядом кораблям удалось спасти троих нефтяников (один из них удержался за сваи, другой — за обломок шлюпки) и тело одного из утонувших. Вторая шлюпка с 26 нефтяниками на борту, раскачиваясь ветром, застряла между сваями платформы.

В результате падения в воду одной из спасательных шлюпок погибло 7 человек и 23 пропало без вести. Всего с платформы удалось спасти 33 человека. Впоследствии были обнаружены тела 12 нефтяников.