В Баку прошел общегородской субботник

Исполнительная власть города Баку приняла решение о проведении общегородского субботника в первую субботу последнего месяца уходящего года.
Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, 4 декабря с утренних часов во всех районах города начались санитарные мероприятия, с участием коммунальных и других служб.
Были продезинфицированы городские проспекты и улицы, фонарные столбы, бордюры, перила, витринные и рекламные щиты.
В субботнике наряду с сотрудниками коммунальных служб приняли участие жители столицы, передает Report.