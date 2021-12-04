В Баку завтра будет ветрено, но тепло

Завтра 5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, порывистый юго-западный ветер.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-9, днем — 11-14, в Баку ночью — 6-8, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 763 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем — 10-15 градусов тепла, в высокогорье ночью — 4-9 градусов мороза, днем — 3-8 градусов тепла.