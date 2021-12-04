В Гусарах сгорел частный особняк вместе с хозяином дома

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с пожаром, произошедшим в Гусарском районе.

Как сообщает сайт МЧС, в селе Гюндюзгала Гусарского района на площади 260 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы домашнего обихода двухэтажного дома общей площадью 300 кв.м.

В ходе разведки места пожара пожарные обнаружили обгоревшее тело Бабаева Ашрафа Амирага оглы (1981 г.р.). Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

Ведется расследование.