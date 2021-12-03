Арестован парень, который шантажировал девушку, бросившуюся с 10-го этажа

По факту самоубийства жительницы Ясамальского района столицы Фидан Нафталиевой (2003 г.р.), бросившейся с 10-го этажа своего дома 27 ноября примерно в 15 часов, в прокуратуре Ясамальского района возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям УК 125 (доведение до самоубийства) и 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов).

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что 21 ноября этого года Керим Ибрагимов (2004 г.р.) украл мобильный телефон Ф.Нафталиевой, незаконно завладев информацией, содержащейся в телефоне и считающейся тайной личной жизни девушки, довел до самоубийства Ф.Нафталиеву, постоянно унижая ее.

К.Ибрагимову предъявлено обвинение по статьям УК 125, 156.1 (нарушение неприкосновенности личной жизни), 177.2.5 (кража) и 242, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Интенсивные оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.