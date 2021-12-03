МВД: Необходимо проявить терпение и сдержанность



«Люди спешат вернуться на родные земли и их можно понять. Но необходимо проявить терпение и сдержанность».

Об этом заявил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев, передает «Репорт».

«Чтобы защитить наших граждан от минной опасности, на дорогах в освобожденных от оккупации районах установлены временные посты. Они предназначены для предотвращения несанкционированных поездок на освобожденные от оккупации территории. Потому что опасность все еще сохраняется. Известно, что 53% происшествий на этих территориях после войны произошли в результате незаконных поездок.

Проводятся операции по разминированию, ведутся восстановительные и строительные работы для скорейшего возвращения граждан на родные земли. Как известно, в 2022 году в село Агалы Зангиланского района будут переселены первые жители. Необходимо надлежащее просвещение и информирование этих жителей о правилах поведения на территориях, где сохраняется минная опасность.

Работа в этом направлении продолжается. Каждый из нас должен работать усерднее, мы должны больше делиться информацией с людьми. Карабах — это Азербайджан!», — подчеркнул Э.Гаджиев.