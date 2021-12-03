На ирано-азербайджанской границе изъято свыше 137 кг героина



Таможенники Азербайджана на пресекли контрабанду крупной партии героина из Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК), передает «Интерфакс».

Согласно информации, на Астаринском таможенном посту на границе с Ираном был остановлен грузовик, направлявшийся из Ирана в Казахстан транзитом через Азербайджан.

«В результате рентгеновской проверки в грузовике был обнаружен 171 сверток весом 137,339 кг, содержащий героин. Стоимость такой партии героина на черном рынке Европы превышает 16 млн манатов .