Профессор Масуд Ашина удостоен международной премии в Турции

Объявлены очередные лауреаты премии Международной академии TÜBA, вручаемой под эгидой Президента Турции.

В числе трех лауреатов находится также азербайджанский профессор Копенгагенского университета Др.Масуд Ашина. Oн удостоен премии в категории наук о здоровье и жизни.

Награды будут вручены президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на церемонии вручения научных премий TÜBA-TÜBİTAK, которая состоится 28 декабря 2021 года в резиденции президента Турции.

Отметим, что проф. Др.Масуд Ашина родился 29 декабря 1965 года в Баку. В 1988 году окончил Азербайджанский медицинский университет. В 2003 году получил в Копенгагенском университете специальность невролога и защитил докторскую диссертацию. Завершив образование под руководством Йеса Олесена, одного из самых известных специалистов в области головных болей, благодаря высоким достижениям остался в этом университете и успешно продолжил академическую жизнь. Являлся президентом Датского общества головных болей, генеральным секретарем Европейской федерации головных болей, а в 2019-2021 годах – президентом Международной ассоциации головных болей. В настоящее время занимает должность директора Центра исследований мигрени у человека. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря 2020 года Масуд Ашина избран членом Попечительского совета Фонда «YAŞAT».