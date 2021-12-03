Завтра в Баку будет до 13 градусов тепла

4 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 11-14° тепла, в Баку ночью 6-8° тепла, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем 2-7° тепла.