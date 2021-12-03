Утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2022 год



В Милли Меджлисе обсужден в третьем чтении проект закона «О прожиточном минимуме за 2022-ой год».

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения на 2022-ой год установлен в размере 210 манатов, для трудоспособного населения — 220 манатов, для пенсионеров — 176 манатов, для детей — 193 маната.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Помимо этого критерий нуждаемости на 2022 год установлен в размере 200 манатов.

Это нашло отражение в проекте закона «О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2022 год», который был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в следующем году критерий нуждаемости составит 200 манатов.

В прошлом году он составлял 170 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.