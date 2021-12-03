В Сумгайыте задержан автохулиган на ГАЗ-53

В Сумгаите задержан 17-летний водитель грузовика ГАЗ-53, совершивший автохулиганство.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в социальных сетях были распространены кадры водителя, совершившего хулиганство на грузовике ГАЗ-53 в Сумгайыте.

Личность водителя была установлена, им оказался 17-летний житель города А.Мамедов на грузовике с государственным регистрационным знаком 31-BD-205, принадлежащем его отцу.

На него был составлен протокол, собранные материалы отправлены в суд.

Водитель не был задержан в административном порядке в связи со своим возрастом и был оштрафован на 1000 манатов.