В Баку пройдет показ мод с участием людей с ограниченными возможностями

В Баку состоится показ мод с участием моделей с ограниченными возможностями.

Мероприятие организовано посольствами Германии и Франции и приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями, пишет Report.

В ходе показа будут продемонстрированы 30 комплектов одежды для людей с ограниченными возможностями, также будут проведены обсуждения с различными экспертами.

По словам посла Франции в Азербайджане Закари Гросса, посольство сразу же согласилось присоединиться к данному проекту, поскольку мода является важной частью жизни Франции, кроме того страна активно участвует в программах для помощи людям с ограниченными возможностями.