Министр: Решить проблему школ, находящихся в аварийном состоянии, за один день невозможно



Министр образования Эмин Амруллаев прокомментировал ситуацию со школами, которые находятся в аварийном состоянии.

Отвечая на вопрос журналистов, министр сказал, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается более 4400 школ, и 75 процентов из них, то есть почти 3500 находятся в пригодном для обучения состоянии, передает АПА.

«Мы знаем о ситуации со школами, находящимися в аварийном состоянии. Решить всю проблему за один день невозможно. На основе очередности выбираются приоритетные школы. В настоящее время на освобожденных территориях также строятся новые школы. Эти школы будут способствовать снижению нагрузки на город и дальнейшему улучшению школьной инфраструктуры в процессе возвращения школ для вынужденных переселенцев».