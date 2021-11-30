Самир Нуриев провел заседание Координационного штаба

Сегодня под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководителя Координационного штаба, созданного с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба, посвященное итогам деятельности организации за прошедший год и предстоящим задачам.

На заседании руководитель Координационного штаба Самир Нуриев рассказал о работе, проделанной за прошедший год.