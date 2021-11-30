Возбуждено уголовное дело в связи с крушением военного вертолета Госпогранслужбы Азербайджана

Возбуждено уголовное дело по факту крушения военного вертолета Государственной пограничной службы (ГПС).

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщалось, что в результате инцидента погибли 14 человек, еще 2 получили ранения.

При участии руководства Генеральной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия.

По данному факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 352.2 УК (Нарушение правил полета или подготовки к полету, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и другим статьям. Расследование уголовного дела взято под особый контроль Генеральным прокурором.

В настоящее время сотрудники прокуратуры, находящиеся на месте происшествия, проводят следственные действия.