Путин: О вводе войск России в Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось

О вводе войск РФ в Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, дело не вводе войск — надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года… Но, как видите, это не случилось», — сказал он на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

«Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — добавил Путин.