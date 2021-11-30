«Не теряя времени»: Граждан Азербайджана призывают вакцинироваться бустерной дозой вакцины



«В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы», процесс вакцинации продолжается поэтапно по всей стране2.

Об этом говориться в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и TƏBIB.

Новая вариант коронавируса (Омикрон-штамм), появившийся в последнее время в результате мутаций коронавирусов, в Азербайджане, как и во всем мире вызывают серьезную обеспокоенность.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный 24 ноября, имеет более высокий уровень повторного заражения, чем предыдущие мутации, и общий глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса «омикрон», оценивается как очень высокий.

Ожидается, что информация о заразности и потенциале к распространению новой мутации станет известна в ближайшие дни.

«Доводим до сведения граждан, что с целью держать под контролем эпидемическую ситуацию в Азербайджане органы здравоохранения республики отслеживают опыт стран мира по борьбе с мутациями коронавируса, в частности, с Омикрон-штаммом», -говорится в заявлении.

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Штамм «Омикрон», впервые выявленный в Южной Африке, вскоре был обнаружен во многих странах — Великобритании, Нидерландах, Канаде, Дании, Германии, Бельгии, Чехии и Италии.

Анализ результатов проведенных исследований еще раз показал, что вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от новых и быстро распространяющихся опасных вариантов вируса. В результате активного участия населения в процессе вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной.

Органы здравоохранения призывают наших граждан, не теряя времени, вакцинироваться укрепляющей (бустерной) дозой вакцины.

«Нельзя забывать, что помимо вакцинации, необходимо соблюдать правила особого карантинного режима. Соблюдение физической дистанции, использование масок и гигиена рук являются единственным способом защитить себя от болезни, вернуться к нормальной жизни в мире и в нашей стране, независимо от варианта вируса», — говорится в заявлении.