Прогноз погоды: Ветер усилится



Обнародован прогноз погоды на 1 декабря.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Вечером местами возможны осадки.

Временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем 15-20° тепла, в Баку ночью 9-11° тепла, днем 18-20° тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 мм ртутного столба до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в течение дня ожидаются ливни, в горных и предгорных районах возможен снег. Ночью и утром будет туман. Западный ветер усилится, температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 8-13° тепла.