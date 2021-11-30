В Баку установят памятник Ашугу Алескеру



Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке в Баку памятника Ашугу Алескеру.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно сообщению, распоряжение направлено на увековечивание памяти выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера.

Исполнительной власти города Баку поручено совместно с министерством культуры осуществить мероприятия по возведению памятника Ашугу Алескеру.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.