В Баку установят памятник Ашугу Алескеру

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об установке в Баку памятника Ашугу Алескеру.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Согласно сообщению, распоряжение направлено на увековечивание памяти выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера.
Исполнительной власти города Баку поручено совместно с министерством культуры осуществить мероприятия по возведению памятника Ашугу Алескеру.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.