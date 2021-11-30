В Джалилабадском районе состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны



В городе Гёйтепе Джалилабадского района состоялось открытие родника в память о шехиде Отечественной войны.

В день памяти шехида Аликрама Ханышова в городе Гёйтепе состоялось открытие родника, построенного в память о нем, сообщает «Репорт».

В церемонии приняли участие родственники шехида, ветераны, жители города и представители общественности.

Выступившие в церемонии поделились воспоминаниями о шехиде А.Ханышове, отметили мощь Азербайджанской армии, отвагу шехидов, солдат и офицеров.

Аликрам Ханышов родился 8 февраля 2000 года в городе Гёйтепе Джелилабадского района. В 2018-2020 годах проходил срочную военную службу в Геранбойском районе, а с апреля 2020 года — сверхсрочную. Проявил отвагу в боях за Талышскую высоту.

Распоряжением президента Ильхама Алиева Аликрам Ханышов посмертно награжден медалями «За Родину» и «Отважный боец».