В парламенте Азербайджана призвали пересмотреть наказания за наркоманию



«Сегодня мы должны относиться к потребителям наркотиков как к больным, а не как к нарушителям. В мировой практике это так. Поэтому у нас должны быть пересмотрены связанные с ними судебные процессы».

Об этом на слушаниях на тему «Борьба с наркоманией – залог семейного здоровья», проведенных сегодня в Комитетах Милли Меджлиса по здравоохранению и по вопросам семьи, женщин и детей сказал заместитель руководителя Аппарата омбудсмена Рашид Румзаде, сообщает АПА.

Он предложил пересмотреть вопрос в связи с наркоманией в Кодексе об административных правонарушениях: «Сегодня довольно много людей, которые склонны пройти лечение. Но тех, кто уклоняется от лечения, мы можем оштрафовать в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях или наложить административный арест. Мы уже должны рассмотреть альтернативы наркологической помощи. Количество реабилитационных центров должно быть увеличено».

По его словам, в то же время вопросы добровольного обследования должны быть расширены в рамках вопросов просвещения: «Некоторые люди не знают о добровольном лечении. Информации о том, насколько это доступно для них, очень мало».