В Баку мужчина зарезал жену

В районную прокуратуру поступила информация о том, что тело Ляман Алескеровой 1998 года рождения с признаками насилия было обнаружено во дворе жилого дома в поселке Пиршаги Сабунчинского района.

Как сообщили в прокуратуре Сабунчинского района, проведенными расследованиями были установлены обоснованные подозрения в том, что Шахрияр Алескеров, 1990 года рождения, во время ссоры убил Л.Алескерову, нанеся ей многочисленные ножевые ранения.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Шахрияр Алескеров задержан, расследование продолжается.